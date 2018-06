Groot-Brittannië staat donderdag stil bij de verwoestende ramp in de Grenfell Tower. Daarbij kwamen precies een jaar geleden ruim zeventig mensen om. Ook leden van de Britse koninklijke familie herinnerden de ramp.

Koningin Elizabeth was in Chester een minuut stil. De 92-jarige vorstin bezocht de plaats met haar aangetrouwde kleindochter Meghan, hertogin van Sussex. Ook zij nam een minuut stilte in acht. Prins Charles en zijn vrouw Camilla herdachten de ramp in Ierland, waaraan ze momenteel een officieel bezoek brengen.

De herdenking in Londen werd bijgewoond door de hertog en hertogin van Kent. Namens de koninklijke familie legde prins Edward, een neef van koningin Elizabeth, een krans. Hij en zijn vrouw Katharine ontmoetten slachtoffers en nabestaanden van de ramp.

Dat Katharine haar man vergezelde, was uitzonderlijk. De 85-jarige hertogin trok zich in de jaren negentig terug uit het openbare leven om muziekles te gaan geven op een basisschool. Buckingham Palace maakte donderdag bekend dat de hertogin zich al langer inzet voor jonge slachtoffers van de Grenfell-ramp. Ze geeft les aan de kinderen die in de verwoeste toren woonden.