Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn donderdag afgereisd naar Ierland voor een tweedaags bezoek. In Cork heette de burgemeester het paar welkom met een receptie op het stadhuis. Woensdag waren de prins en zijn vrouw nog in Noord-Ierland, waar ze onder meer de slachtoffers van de Omagh-bomaanslag in 1998 herdachten.

Op het programma van donderdag staan een bezoek aan de Engelse markt in de Ierse stad, waarna de Prins van Wales zich naar University College Cork begeeft om studenten te ontmoeten en kunststukken te bekijken uit de collectie van de universiteit. Hierna gaat hij naar het National Maritime College of Ireland, waar hij aan boord stapt van een voertuig van de Ierse marine.

De Hertogin van Cornwall bezoekt ondertussen een lokale opvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en het Ierse nationale trainingscentrum voor hulphonden. Charles en Camilla sluiten hun dag af met een diner met de vicepremier.