Prinses Beatrix woonde donderdag in Lelystad en Biddinghuizen de viering bij van 100 jaar Zuiderzeewet.

In Biddinghuizen was Beatrix aanwezig bij de onthulling van de Flevowand, die de geschiedenis van de Zuiderzee verbeeldt op doek. Vrijwilligers uit het dorp werkten gezamenlijk dertigduizend uur aan het 60 meter lange kleed, waar geborduurde historische scènes op staan.

In Lelystad nam de prinses met haar privéjacht de Groene Draeck een vlootschouw af. Een grote vloot van historische schepen die een relatie hebben met de geschiedenis van de Zuiderzee, de inpoldering en het huidige IJsselmeer had zich bij de Bataviahaven verzameld.

De Zuiderzeewet uit 1918 legde de basis voor de ontwikkeling van Nederland als waterland, die onder andere leidde tot inpoldering van de Wieringermeer en de afsluiting van de Zuiderzee met de bouw van de Afsluitdijk. Initiatiefnemer van de jubileumviering is de provincie Flevoland. Gedurende een jaar vinden in diverse steden en regio’s rondom de voormalige Zuiderzee evenementen en activiteiten plaats. Zo is er een congres over de landschappelijke inrichting van Nederland en een educatie- en museumprogramma waar veertien musea in het Zuiderzeegebied aan meedoen.