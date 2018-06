Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmorgen op de Antakalnis begraafplaats in de Litouwse hoofdstad Vilnius een krans gelegd bij het monument voor de veertien Litouwers die in 1991 de dood vonden bij de televisietoren in de stad toen zij opkwamen voor herstel van de onafhankelijkheid. De koning werd bij de plechtigheid vergezeld door president Dalia Grybauskaitė van Litouwen.

Litouwen was in 1944 net als de andere Baltische staten Estland en Letland bezet en ingelijfd door de Sovjet-Unie. Eind jaren tachtig, toen Moskou de teugels wat liet vieren, werd het streven naar herstel van de in 1918 gekregen onafhankelijkheid sterker en in maart 1990 verklaarde Litouwen zich opnieuw onafhankelijk.

Pas toen de Sovjet-Unie in augustus 1991 uiteenviel, kon die onafhankelijkheid ook bekrachtigd worden. De doden bij de televisietoren vielen toen het Sovjet-leger het zelfstandigheidsstreven wilde beteugelen.

Aansluitend op de kranslegging woont Willem-Alexander een seminar bij over duurzame energie. Litouwen wil niet langer afhankelijk zijn van Russische gasleverancies en ziet onder meer in LNG, windturbines en biomassa alternatieve energiebronnen. Nederland kan helpen om die te ontwikkelen.