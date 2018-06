Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Rukla een bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen die in NAVO-verband in Litouwen zijn gestationeerd. Het kabinet heeft vrijdag besloten de missie te verlengen. Dit tot grote vreugde van president Dalia Grybauskaitė, die ook op de basis in Rukla was bij het koninklijk bezoek.

“Het is een belangrijk signaal en het is belangrijk voor Litouwen”, aldus de president, die de solidariteit van Nederland en de andere NAVO-partners zeer op prijs stelde. Ook was ze bijzonder blij met de bijdrage die de Nederlandse militairen met verschillende sociale activiteiten leveren aan de lokale samenleving.

De koning bedankte de manschappen, die net terug waren van twee weken oefening, voor hun werk. “Ik kan u zeggen dat uw inzet hier zeer gewaardeerd wordt. Ik krijg overal complimenten vandaan. Niet alleen vanwege professionaliteit maar ook vanwege de inzet in de lokale gemeenschap. Niet alleen hier in Litouwen maar ook in Estland en Letland”, aldus de koning. “Zij zijn zeer dankbaar dat u zich inzet voor de NAVO.”

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken had de afgelopen dagen in zijn gesprekken in de drie Baltische staten niet anders gehoord, zo vertelde hij aan het slot van de reeks staatsbezoeken. “De landen waarderen onze bijdrage enorm. We laten daarmee zien dat het bondgenootschap heel belangrijk is”. Dat was mede de reden om het verblijf in Litouwen als deel van de ‘enhanced Foward Presence’ tot 2020 te verlengen.