Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend een extra ritje gemaakt door Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Hij was namelijk na zijn bezoek aan het forum over duurzame energie veel te vroeg voor zijn afspraak met Viktoras Pranckietis, de voorzitter van de Seimas, het parlement.

De autostoet met het Nederlandse gezelschap reed daarom eerst het parlement voorbij, waar de rode loper weliswaar was uitgerold maar Pranckietis kennelijk nog niet klaar stond. Er werd een klein ritje gemaakt buiten de stad, om daarna weer terug te rijden naar de Seimas. De koning was nog steeds een kwartier te vroeg maar inmiddels was de voorzitter opgetrommeld.

Er was dan ook alle tijd om te poseren in de hal van het in de Sovjettijd voor het Litouwse Sovjetparlement gemaakte gebouw. In de hal is een overzichtstentoonstelling ingericht van de Litouwse ministers die tijdens de eerste jaren van de in 1940 begonnen Sovjetbezetting, om het leven zijn gebracht, of die in Siberië in strafkampen hebben gezeten.

Het parlementsgebouw speelde ook een belangrijke rol bij de onafhankelijkheidsstrijd van Litouwen eind jaren tachtig. Hier werd in maart 1990 de onafhankelijkheid opnieuw uitgeroepen, en werden betonnen barricades opgeworpen om te voorkomen dat Russische troepen de Seimas zouden bezetten. Aan de zijkant van het gebouw is een deel van de betonblokken geconserveerd in een vrijheidsmonument.

Koning Willem-Alexander had na zijn bezoek aan het parlement een ontmoeting met de Litouwse premier Saulius Skvernelis, een verklaard tegenstander van president Dalia Grybauskaitė die hij volgend jaar hoopt op te volgen. Onenigheid tussen president en premier komt in Litouwen vaker voor omdat het staatshoofd verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken, en daarmee niet altijd dezelfde koers volgt als de regering.