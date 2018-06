Prins Nicolas, het tweede kind van de Zweedse prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill, is vrijdag drie jaar geworden. Traditiegetrouw bij een verjaardag heeft het Zweedse hof een nieuwe foto van de jarige vrijgegeven. Op Facebook en op de site van het koningshuis kunnen mensen een felicitatie achterlaten.

Nicolas is negende in lijn van troonopvolging. Hij werd op 15 juni 2015 geboren in het ziekenhuis van Danderyd, bij Stockholm. Afgelopen jaar ging hij voor het eerst naar de peuterspeelzaal.

Vorige week verscheen Nicolas voor het laatst in het openbaar. Hij was toen aanwezig bij de doop van zijn zusje prinses Adrienne.