Koning Felipe van Spanje en zijn vrouw Letizia hebben in twee dagen tijd het beste van de Amerikaanse stad New Orleans gezien. De stad, die zijn driehonderdjarig bestaan viert, pakte uit met onder meer een speciaal voor het koningspaar opgetuigd Mardi Gras.

Felipe en Letizia brachten vrijdag en zaterdag door in New Orleans, een stad met historische banden met Spanje. Die banden werden vrijdag nogmaals benadrukt door Felipe, die het had over “een hechte vriendschap tussen onze naties”. De Spaanse koning hoopt die vriendschap nog hechter te maken, “omdat er goede redenen voor sterke banden” zijn. Felipe sluit zijn bezoek aan de Verenigde Staten begin volgende week dan ook af in het Witte Huis, waar hij president Donald Trump treft.

Zaterdag bezocht het Spaanse koningspaar twee universiteiten in New Orleans, alvorens ze in het New Orleans Museum of Art (NOMA) werden getrakteerd op een cultureel optreden. Met verschillende optredend werden de Spaanse wortels van de Amerikaanse stad gevierd. Zo was er een jazzkwartet en was het voor de tweede keer dit jaar tijd voor Mardi Gras, het verkleed- en paradefeest waarmee de carnavalsperiode traditiegetrouw groots wordt afgesloten.

Na het feest in New Orleans en een ontmoeting met de Spaanse gemeenschap aldaar stapten Felipe en Letizia aan boord van hun vliegtuig. Het koningspaar arriveerde zaterdagmiddag (lokale tijd) in San Antonio, Texas. Ook die stad heeft Spaanse wortels en viert zijn driehonderdjarig bestaan. Ook in San Antonio blijven Felipe en Letizia twee dagen.