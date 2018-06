Kako had ‘vruchtbare tijd’ in Engeland

Prinses Kako kijkt met een goed gevoel terug op haar tijd in Engeland. De Japanse prinses, een kleindochter van keizer Akihito, studeerde negen maanden aan de universiteit van Leeds.

“Ik had een prettige en vruchtbare negen maanden in Groot-Brittannië”, zei Kako bij terugkomst in Japan. De 23-jarige prinses nam maandag afscheid van de universiteit van Leeds, vrijdag zette ze weer voet op Japanse bodem. “Ik zal mijn ervaringen koesteren.”

Kako studeerde in Leeds podiumkunsten en psychologie. In september meldt de prinses zich weer bij de International Christian University in Tokio, waar ze sinds 2015 psychologie studeert.

De prinses, dochter van prins Akishino, de jongste zoon van keizer Akihito, gebruikte haar schoolvakanties om meer van Europa te zien. Met een vriendin bezocht ze Spanje en Portugal in maart.