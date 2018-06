De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben zondag een warm welkom gekregen in San Antonio. De tweede stad van de staat Texas viert zijn driehonderjarig bestaan.

Felipe en Letizia, die naar San Antonio vlogen vanwege de Spaanse wortels van de jubilerende stad, werden door veel Amerikanen opgewacht. Langs de weg stonden onder meer Amerikanen met wortels op de Canarische Eilanden. Zij verwelkomden Felipe en Letizia in traditionele kledij.

Bij de woning van de gouverneur werd het Spaanse koningspaar officieel welkom geheten. “Tot op de dag van vandaag worden de inrichting van onze stad, ons stedelijk weefsel en onze architectuur nog steeds bepaald door de eerste plannen die door de Spaanse kroon zijn opgesteld”, sprak burgemeester Ron Nirenberg volgens lokale media. Vervolgens onthulden Felipe en Letizia een plaquette die herinnert aan hun bezoek en kregen ze de sleutels van La Villita, het historische district van San Antonio.

Witte Huis

Na een bezoek aan Mission San José doken Felipe en Letizia nog dieper in de Spaanse wortels van San Antonio. Het koningspaar bezocht de expositie Designing America, waarin de geschiedenis van de Verenigde Staten wordt belicht.

Voordat Felipe en Letizia zaterdag naar San Antonio vlogen vierden de twee feest in New Orleans. Ook die stad met Spaanse wortels bestaat dit jaar driehonderd jaar. Maandag zijn de Spaanse koning en koningin ook nog in San Antonio, dinsdag sluiten ze hun bezoek aan de Verenigde Staten af in Washington. Daar worden Felipe en Letizia verwacht in het Witte Huis voor een ontmoeting met president Donald Trump en first lady Melania Trump.