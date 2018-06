Het Cambodjaanse volk rouwt maandag om de vrouw van prins Norodom Ranariddh. De 39-jarige Ouk Phalla kwam zondag om het leven bij een auto-ongeluk waarbij de SUV waarin zij en haar man zaten frontaal werd aangereden door een taxi die op de verkeerde baan was beland.

Ouk Phalla overleed kort na het ongeval in een lokaal ziekenhuis in Preah Sihanouk. Inmiddels is haar lichaam overgebracht naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Daar is haar kist neergezet in een pagode.

Ondertussen zou prins Ranariddh, die ernstig gewond raakte bij het ongeluk, naar Thailand zijn vervoerd op verzoek van het paleis. In de Thaise hoofdstad Bangkok zou de halfbroer van koning Norodom Sihamoni en leider van de royalistische Funcinpec-partij worden behandeld aan zijn hoofdwond en zijn gebroken ribben.

Het gebeurt vaker dat Cambodjaanse hoogwaardigheidsbekleders naar Thailand uitwijken voor medische behandelingen. De Cambodjaanse gezondheidszorg staat namelijk niet bepaald bekend om haar goede kwaliteit.