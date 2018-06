Prinses Charlène van Monaco heeft zondag met haar team de tweede editie van de Riviera Water Bike Challenge gewonnen. Het waterfietsevenement werd georganiseerd ten behoeve van de Princess Charlene of Monaco Foundation.

De vrouw van prins Albert legde op een Schiller S1-waterfiets het snelste de 20 kilometer in de wateren van Monaco af. Maar liefst 30 keer werd er heen en weer gefietst tussen de Monaco Yacht Club en het Musee Oceanographique. In totaal deden 110 deelnemers verdeeld over 22 teams mee.

Een rits aan bekende (oud)-atleten deed mee. Zo meldden onder anderen Formule 1-coureurs Valtteri Bottas, Felipe Massa en Mika Hakkinen, zwemmer Ian Thorpe, voetballer Didier Digard, skiër Olivier Jenot, motorrijder Eugene Laverty en kickbokser Frederico Vella zich aan de start. Nederland was ook vertegenwoordigd. Oud-voetballer Ronald de Boer klom op een van de waterfietsen.

Verder moest Charlène het opnemen tegen haar man prins Albert, haar neef Pierre Casiraghi en haar broer Gareth Wittstock. De 3-jarige tweeling van Charlène en Albert, prins Jacques en prinses Gabriella, keken toe hoe hun ouders zich in het zweet werkten. Uiteindelijk won Charlène samen met wielrenner David Tanner, rugbyer Christophe Dominici, voormalig zwemmer Terence Parkin en oud-Formule 1-coureur Mark Webber.