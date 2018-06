Prinses Margriet is zaterdag 30 juni present bij de voorstelling End of Season in het Stadstheater Arnhem, waarmee het gezelschap Introdans het dansseizoen afsluit. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde maandag de komst van Margriet aan. Margriet is beschermvrouwe van Introdans. Ze vierde ook haar 75e verjaardag met het dansgezelschap.

De voorstelling bestaat geheel uit werk van de uit Barcelona afkomstige Cayetano Soto. Volgens Introdans staat hij bekend om zijn sterke, eigenzinnige concepten en de technische uitdagingen waar hij zijn dansers voor stelt, vooral in het complexe partnerwerk van zijn balletten.

Tijdens het voorprogramma De ontmoeting revisited gaan dansers van Introdans in duet met gastdansers. Introdans betrekt daarbij mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en fysieke beperking.