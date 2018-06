Een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, Iñaki Urdangarin, is maandag de gevangenis van Brieva ingegaan. Hij moet vijf jaar en tien maanden zitten wegens verduistering, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

De vijftigjarige man van prinses Cristina de Borbón y Grecia is schuldig bevonden aan grootschalig gesjoemel met de stichting Nóos. Die moest met geld van regionale overheden onder meer sportbeoefening bevorderen, maar er verdwenen miljoenen euro’s.

Cristina werd verdacht van medeplichtigheid maar is vrijgesproken. De affaire-Nóos heeft het aanzien van het koninklijk huis enorme schade toegebracht. Urdangarin en zijn gezin zijn vrijwel vervreemd van de rest van de koninklijke familie. Ze wonen al sinds 2013 in Genève. De 53-jarige Cristina heeft er een baan en hun vier kinderen gaan er naar school.

Urdangarin zit nu ruim 1000 kilometer ver weg in de gevangenis van Brieva vlakbij de stad Avila. Het is een vrouwengevangenis die een kleine afdeling voor mannelijke gedetineerden heeft. De zwager van de koning zou opgesloten zijn in een eenheid van vijf cellen die over een eetzaal en patio beschikt.