Meghan, de hertogin van Sussex, is dinsdag weer op pad met koningin Elizabeth II. Met haar man prins Harry vergezelt Meghan de vorstin naar de paardenraces van Royal Ascot.

Niet alleen de hertog en hertogin van Sussex zijn dinsdag in Ascot voor de eerste dag van de ‘royal meeting’. Elizabeth krijgt ook gezelschap van haar vier kinderen; prins Charles en zijn vrouw Camilla, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie. Net als vorig jaar zijn de prinsessen Beatrice en Eugenie er weer bij. Prins Philip is er niet bij. De 97-jarige echtgenoot van Elizabeth trok zich vorig jaar zomer terug uit het openbare leven.

Royal Ascot behoort voor de Britse koningin tot de hoogtepunten van het jaar. De komende week is ze dan ook veel te vinden bij de paardenraces, waaraan ook haar eigen dieren deelnemen. Elizabeths paarden hebben in de loop der jaren al flink wat prijzen in de wacht gesleept.

De Royal Ascot staat bekend om de strakke dresscode. Blote schouders zijn uit den boze, jurken moeten over de knie vallen en alle vrouwen moeten een hoed dragen. Ook van de mannen wordt verwacht dat ze met een hoge hoed arriveren bij de renbaan. Zij moeten bovendien een vest en das dragen.