Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag in het Witte Huis in Washington een ontmoeting gehad met Donald Trump. Op de trappen van het Witte Huis werd hij samen met koningin Letizia ontvangen door de Amerikaanse president en zijn vrouw Melania.

Met de president van de Verenigde Staten besprak Felipe onder meer het asielbeleid en de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa. Als EU-land wordt Spanje getroffen door de hogere importtarieven van Amerika op staal en aluminium. Ook producenten van Spaanse olijven worden met een extra belasting geconfronteerd.

Het was voor Felipe de eerste ontmoeting met Trump, die sinds januari vorig jaar president is. In 2015 zocht de Spaanse koning Trumps voorganger Barack Obama op in het Witte Huis. Ook Letizia en Baracks vrouw Michelle waren bij die ontmoeting.

Met een bezoek aan Washington besluiten Felipe en Letizia een vijfdaagse reis door de Verenigde Staten. Ze bezochten verschillende Amerikaanse steden, waaronder New Orleans in de staat Louisiana en San Antonio in Texas. Beide steden hebben historische banden met Spanje.