Koningin Máxima heeft dinsdagmorgen in Groningen een ingelast werkbezoek gebracht aan het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum (UMCG). Het bezoek aan het splinternieuwe en indrukwekkende centrum was het eerste publieke optreden van Máxima na de dood van Inés Zorreguieta. Na afloop legde ze daarover een korte verklaring af.

Aanvankelijk zou de koningin dit centrum op 8 juni hebben geopend. Dat ging echter niet door vanwege het tragische overlijden van haar jongste zus. Minister Bruno Bruins van Medische zorg nam toen de taak over van de koningin. Hij kreeg meteen te horen dat de capaciteit in Nederland nu al te klein is om alle patiënten te helpen, ook wanneer binnenkort in Delft en Maastricht soortgelijke centra worden geopend. Amsterdam overweegt nog om een protonentherapiecentrum op te zetten.

Met protonentherapie kan de dosis bestraling van een tumor bij kankerpatiënten veel nauwkeuriger worden toegediend dan gebruikelijk, waardoor er minder kans is op beschadiging van het omliggende weefsel. Daarmee vermindert ook het risico op bijwerkingen en schadelijke gevolgen van de bestraling. De therapie werkt met name goed voor patiënten met tumoren in het hoofd- en halsgebied.

Hoop op genezing

De koningin sprak tijdens haar rondleiding door het centrum ook met patiënten die meteen baat hadden gehad bij die nauwkeurigheid. “Leve de techniek”, aldus de koningin na het bekijken van de imposante en enorme deeltjesversneller. Het was voor haar ook belangrijk om snel naar Groningen te komen. “Ik ben eigenlijk blij dat ik dit bezoek aan het protonentherapiecentrum in Groningen heb kunnen doen omdat het zoveel betekent voor mensen met kanker. Mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing.”

Het UMCG biedt de therapie als eerste ziekenhuis in Nederland sinds januari 2018 aan, ook voor kinderen. Voor hen is deze methode extra belangrijk omdat zij extra gevoelig zijn voor straling. Hun behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht dat de koningin eerder deze maand opende. Máxima is zeer geïnteresseerd in samenwerking tussen de medische centra, en de uitwisseling van data.

Het protonentherapiecentrum gaat ook met andere ziekenhuizen samenwerken.