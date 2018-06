Prinses Margriet en haar zoon prins Pieter-Christiaan hebben dinsdag het nieuwe verenigingskantoor van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag geopend.

Als erevoorzitter onthulde Margriet een borstbeeld van Johan Basting, de Nederlandse legerarts die een belangrijke rol speelde bij de oprichting van het Internationale Rode Kruis. Hij nam in 1867 het initiatief voor de oprichting van de Nederlandse vereniging.

Onderdeel van de opening was een virtual reality tour.

In een van de ruimtes werd ze geconfronteerd met een foto van zichzelf, een foto die herinnert aan de tijd dat ze als vrijwilligster actief werd voor de hulporganisatie. “De leukste foto, maar niet heus”, zei de prinses tijdens het poseren voor de zwart-witfoto uit 1966 waarop te zien is hoe ze in het bijzijn van koningin Juliana het diploma Rode Kruis Helpster Eerste Klasse in ontvangst nam.

In het gebouw wordt ook Tijn Kolsteren herdacht met een muur vol potjes nagellak. De jongen werd kort voor zijn overlijden bekend door zijn nagellakactie bij Serious Request. Zijn actie leverde 2,5 miljoen euro op.

Het verenigingskantoor van het Rode Kruis huisvest alle landelijke medewerkers van nationale en internationale hulpverlening, fondsenwerving, communicatie en de stafafdelingen. Ook het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis is in het gebouw gehuisvest. Het gebouw is eind maart in gebruik genomen.