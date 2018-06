Het zevende achterkleinkind van de Britse koningin Elizabeth is geboren. Zara Tindall, dochter van prinses Anne, beviel maandag van een meisje. Dat maakte Buckingham Palace dinsdag bekend.

Zara beviel in Stroud Maternity Unit van een flinke baby van ruim 8 pond. Hoe het meisje heet, wordt later bekendgemaakt. Zara en haar man Mike, die bij de geboorte was, hebben al een dochter, de vierjarige Mia. In 2016 was Zara ook zwanger, maar toen kreeg ze kort voor Kerstmis een miskraam.

De baby is het vierde kleinkind van prinses Anne, de enige dochter van koningin Elizabeth en prins Philip. De vorstin en haar man hebben volgens Buckingham Palace verheugd gereageerd op het nieuws, evenals de ouders van Zara en Mike.

Zara en Mike hebben geen officiële koninklijke verplichtingen, maar zijn bij familieaangelegenheden vaak wel van de partij. Zo zat de hoogzwangere Zara op 19 mei in St George’s Chapel voor het huwelijk van prins Harry en Meghan. Zara is actief als amazone in de paardensport, Mike is voormalig rugbyspeler.