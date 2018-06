Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in de provincie Groningen de nieuwe spoorlijn tussen Roodeschool en Eemshaven geopend. De nieuwe treinverbinding maakt Eemshaven, de grootste haven van Noord-Nederland, en het Duitse eiland Borkum beter bereikbaar met het openbaar vervoer.

De koning kwam aan in Roodeschool en ging met de trein naar Eemshaven, waar hij op het station samen met een paar kinderen een gedenkplaat onthulde. De spoorlijn is sinds maart in gebruik, maar is nu officieel geopend.

Na de opening van de spoorlijn maakte de koning een rondvaart in de haven, aan boord van het energiezuinige woon- en zeilschip Ecolution. Hij werd tijdens de vaartocht geïnformeerd over de ontwikkeling van de Eemshaven en de digitalisering en vergroening van de chemische industrie.