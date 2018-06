Een primeur voor het Belgische koningshuis: voor het eerst is er een vrouwelijke lijfwacht aangesteld voor koning Filip en koningin Mathilde. Hoewel er eerder vrouwen kandidaat waren voor de baan, kwam niemand door de strenge selectieprocedure, tot nu. Zowel het Paleis als de federale politie wil geen uitspraken doen over de aanstelling. Dit meldt het Nieuwsblad.

De vrouwelijke bodyguard begeleidde Filip op een officieel bezoek aan de Berg van Barmhartigheid in Brussel. In tegenstelling tot haar mannelijke collega’s draagt ze geen maatpak met stropdas, maar is ze is wel te herkennen aan het koninklijk insigne op haar jas. Daarnaast is ze voorzien van een ‘oortje’ om te communiceren met collega’s en draagt ze een wapen.

België loopt wat vrouwelijke lijfwachten betreft achter op andere koningshuizen. Bij staatsbezoeken aan het buitenland geniet koningin Mathilde vrijwel altijd bescherming van een agente, waar ze in eigen land altijd door mannen omringd wordt.