Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg en zijn vrouw Stéphanie verhuizen na de zomer naar Londen. Dat heeft het groothertogelijk hof donderdag bekendgemaakt. Guillaume gaat in september een postuniversitaire studie volgen aan het Royal College of Defense Studies (RCDS) terwijl Stéphanie van de gelegenheid gebruik maakt om bij het Sotheby’s Instituut een kunststudie te beginnen.

De Luxemburgse troonopvolger wil zich verder voorbereiden op zijn toekomstige taak en heeft daarom gekozen voor een vervolgopleiding op zijn eerdere studie aan de Koninklijke Academie Sandhurst. Het RCDS biedt onder meer onderricht in internationale betrekkingen, geopolitiek en management, gericht op bestuurders, diplomaten, officieren en mensen uit het bedrijfsleven.

In Luxemburg is het net als in Nederland gebruikelijk dat het staatshoofd met pensioen gaat. Guillaume’s vader groothertog Henri (63) regeert sinds 2000, als opvolger van zijn vader Jean, die 79 was bij zijn aftreden. Wat dat betreft duurt het nog wel even alvorens Guillaume (36) en Stéphanie (34) aan de beurt zijn om het over te nemen.

Luxemburg hoopt daarnaast met het in 2012 gehuwde paar dat er de komende jaren nog gezinsuitbreiding komt. In het geval het huwelijk kinderloos blijft, is Guillaume’s broer Félix de volgende in de lijn van troonopvolging en na hem zijn dochtertje prinses Amalia.