Luxemburg maakt zich op voor de viering van de nationale feestdag, tevens de viering van de verjaardag van de groothertog. Maar net als in Nederland het geval was onder toenmalig koningin Beatrix valt de feestdag niet samen met de werkelijke verjaardag. Groothertog Henri (63) is op 16 april jarig, terwijl de festiviteiten altijd plaatsvinden op 23 juni en de avond daarvoor.

Onder de liberale premier Xavier Bettel is de viering van de feestdag in een wat moderner jasje gestoken en heeft het gebruikelijke Te Deum, de dankdienst in de kathedraal, een minder prominente plek gekregen. Bettel heeft een feestelijke bijeenkomst geïntroduceerd, in de Philharmonie in Luxemburg-stad, waar mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje worden gezet.

Maar het programma op de vooravond van de feestdag is onveranderd gebleven. Het erfgroothertogelijk paar gaat aan het eind van de middag naar Esch-sur-Alzette voor een aantal festiviteiten, terwijl groothertog Henri en echtgenote groothertogin Maria Teresa elk jaar een andere plaats uitzoeken voor een kort bezoek. Dit jaar is dat Larochette.

Fakkeloptocht

Rond negen uur ’s avonds is iedereen terug in de hoofdstad, waar dan een grote fakkeloptocht wordt gehouden met de groothertogelijke familie als toeschouwer. Na afloop is er een groot vuurwerk, en daarna is nog lang onrustig in het centrum van Luxemburg.

Op de eigenlijke feestdag gaat het er veel rustiger aan toe. Na de de bijeenkomst in de Philharmonie is er een militaire parade, met aan het einde van de middag toch nog een Te Deum en tot slot voor genodigden een receptie in het paleis.