Koningin Máxima heeft donderdagmiddag Gbouw Zuid van de Performance Factory in Enschede geopend.

De vorstin kreeg na aankomst een korte film te zien waarin de ondernemers van de Performance Factory zich presenteerden. Hierna werd ze in het gebouw rondgeleid en bezocht ze onder andere de foodhal en enkele sociale ondernemingen. Na de rondleiding verklaarde Máxima het gebouw voor geopend.

De Performance Factory is een werkplek voor 25 commerciële en maatschappelijke organisaties en een ontmoetingsplek met ruimte voor sport, horeca, kunst, cultuur, ambacht en ondernemerschap. Het is gevestigd in een voormalige textielfabriek, die afgelopen jaren grondig werd verbouwd.