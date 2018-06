Koningin Máxima had donderdagmorgen een belangrijke boodschap voor de feestvierders bij het tienjarig bestaan van Wijzer in geldzaken. In de Ridderzaal in Den Haag stelde de koningin, die erevoorzitter is van het platform, dat er de afgelopen jaren veel tot stand is gebracht maar dat er tegelijkertijd in de snel veranderende samenleving nog heel veel moet gebeuren.

Geld en geldzaken zijn voor veel mensen nog altijd een bron van angst en stress, veel mensen hebben moeite om greep te krijgen op hun financiën of ontbreekt het aan financiële vaardigheden. “De ontwikkelingen gaan snel”, aldus Máxima, “en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Geld is tegenwoordig nog nauwelijks zichtbaar of tastbaar: contactloos betalen bestond tien jaar geleden nog niet, webwinkels zijn sinds die tijd in aantal verzesvoudigd en er kan overal 24 uur worden betaald. Houdt dan nog maar overzicht”, aldus de koningin.

Het platform wil voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Mensen die geldzorgen hebben, functioneren ook niet goed op het werk. Vroeg nadenken over en sparen voor een pensioen zijn daarbij belangrijk, evenals goede voorlichting en onderwijs aan de jeugd, zoals al gebeurt in de Week van het Geld. Sparen moet ook worden bevorderd, zodat er reserves zijn voor als het even tegenzit. “Bijvoorbeeld door bij het pinnen het bedrag naar boven af te ronden en dat geld automatisch op een spaarrekening te zetten”, gaf Máxima een voorbeeld. “Het gaat om de toekomst van mensen.”

Minister Wopke Hoekstra van Financiën beloonde de inzet van de koningin met een speciale munt, maar verklapte ook dat hij maandelijks het land in gaat om gastlessen te geven op scholen om te zorgen dat de jeugd financieel wijzer wordt. Hoekstra wil daarmee ook het belang van het onderwerp en zijn betrokkenheid daarbij tonen, zo zei hij in de Ridderzaal.