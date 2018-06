Prins Laurent is het “kotsbeu”. De broer van de Belgische koning Filip is woedend omdat hij naar eigen zeggen steeds wordt aangevallen “omdat ik de zoon of broer ben van een koning”.

“Dit moet nu stoppen”, zegt Laurent in een interview met de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. De prins heeft N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge een ultimatum gesteld: biedt het Kamerlid donderdag geen excuses aan, dan klaagt Laurent hem aan wegens laster. Buysrogge beschuldigde de 54-jarige prins vorige maand van fraude. Onterecht, vindt Laurent. “Ik verdien dit niet. Ik ben het beu dat men mij na vijftig jaar afschildert als kwaadaardig.”

Laurent vergelijkt zijn situatie met die van slachtoffers van de Holocaust. “Als er zoiets gebeurt tegenover mij, denk ik dikwijls aan de Joden die werden doodgeschoten, gewoon omdat ze Jood waren. Hoe is het in deze wereld nog mogelijk dat men iemand beschuldigt omdat hij tot een groep mensen of een familie behoort? Het begint met pesterijen, maar het leidt tot haat.” Laurent ziet ook overeenkomsten met de schietpartijen op Amerikaanse scholen. “Denk eens aan alle kinderen die een moord plegen. Denk aan alle Joden die gedood werden. Denk aan elk mens die gedood werd omdat hij tot een minderheid behoorde.”

De prins heeft naar eigen zeggen al jaren last van zijn afkomst. “Ik heb problemen gehad op school omdat ik lid was van de koninklijke familie. Maar ik heb daar nooit om gevraagd. Nooit.” Laurent heeft naar eigen zeggen “zoveel slechte dingen meegemaakt”. “Zo zeggen mensen op straat mij soms dat ik steel van de staat. Dat blijft plakken aan mij. Ik heb politici, ook die van het Vlaams Belang, al vaak gevraagd waarom ze mij zo negatief afschilderen, zonder dat ze mij kennen. Dan zeggen ze dat ze mij wel sympathiek vinden, maar mijn familie niet.”