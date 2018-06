President Donald Trump zal in juli de Britse koningin Elizabeth II ontmoeten. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Londen, Woody Johnson, woensdag gezegd tegen Sky News. Het gaat niet om een officieel staatsbezoek met alle pracht en praal, waaronder een tochtje per koets.

Downing Street noch Buckingham Palace wilde iets zeggen over dit bericht. Ook het Witte Huis heeft vooralsnog niet gereageerd. Trump brengt op 13 juli een werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Hij zal onder meer een gesprek hebben met premier Theresa May. Waar dat gaat gebeuren is niet bekend. Trump-haters hebben massaal protest aangekondigd.

Trump zou eigenlijk in januari al naar Engeland komen voor de opening van de nieuwe ambassade in Londen. Hij zegde op het laatste moment via Twitter af.