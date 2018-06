Koning Willem-Alexander heeft kapitein-luitenant ter zee Kok tot zijn adjudant benoemd, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

Kok was hiervoor werkzaam als Eerste Officier van het fregat Zr.Ms. Van Amstel en volgt kapitein-luitenant ter zee Krishnadath op, die is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

De taak van adjudanten is, vaak samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames, het voorbereiden en begeleiden van de openbare optredens van de leden van het Koninklijk Huis. Ook bieden ze ondersteuning bij grote evenementen. De adjudanten zijn afkomstig van de diverse onderdelen van de krijgsmacht.