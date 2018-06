Prins Charles en zijn vrouw Camilla brengen vrijdag een bezoek aan Salisbury. De stad is sinds maart vooral bekend van de veelbesproken vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Met het koninklijke bezoek moet de aandacht weer vooral op de stad worden gericht in plaats van op het incident.

De vergiftiging had grote gevolgen voor Salisbury. Niet alleen voor het imago maar ook voor de economie. Zo lieten toeristen en shoppers de stad links liggen. Met Charles en Camilla in de straten moet duidelijk worden dat er geen gevaar meer is in de vele restaurants, winkels en parken van Salisbury.

Volgens Britse media wachtten “een paar duizend” mensen Charles en Camilla op toen ze vrijdagochtend arriveerden op het marktplein van Salisbury, waar ze in gesprek gingen met de lokale bevolking. Later vrijdag gaat de aandacht toch nog even naar de vergiftigingszaak. Dan spreken de prins van Wales en hertogin van Cornwall onder anderen met hulpverleners die bij de aanval waren betrokken.