Ongeveer een jaar na de vorige ontmoeting gaat Koning Abdullah van Jordanië de Amerikaanse president Trump weer ontmoeten. De Jordaanse koningin Rania zal haar man vergezellen. Het bezoek staat gepland op 25 juni in het Witte Huis.

“Trump kijkt ernaar uit om de band tussen de Verenigde Staten en Jordanië te versterken”, staat in een verklaring van het Witte Huis volgens Reuters. In de verklaring staat ook dat beide leiders hun ‘gedeelde zorgen’ gaan bespreken. “Terrorisme, de dreiging van Iran, de crisis in Syrië en het Israëlisch-Palestijns conflict gaan besproken worden”, luidt de verklaring.