Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Amsterdam-Noord de nieuwe multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils, De Noordkaap, geopend. Het Leger des Heils heeft een voormalig kantoorgebouw omgetoverd tot een plek waar mensen kunnen wonen, samenkomen, zorg kunnen krijgen en een nieuw begin kunnen maken in het leven.

Het werd een feestelijke happening, voorafgegaan door stichtelijke woorden, muziek en gebed in door de sterke wind stevig rammelende partytent naast de woontoren. De zaterdag afzwaaiende commandant Hans van Vliet prees de koning en de koninklijke familie voor hun steun aan het Leger des Heils, ooit begonnen bij koningin Emma en tot de dag van vandaag voortgezet door prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Ik hoop dat de band hecht blijft”, zo sprak Van Vliet bij zijn pensionering een wens uit. De koning knikte bevestigend.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen onderstreepte het belang van het werk van particulier initiatief zoals dat van het Leger des Heils bij de opvang van mensen met problemen, van welke aard dan ook, in Amsterdam en in andere gemeenten. “Het Leger vult de gemeente aan, en laten we eerlijk zijn, soms is de overheid zelf het probleem”, aldus Van Aartsen.

Kippensoep

Het Leger des Heils wil hulpbehoevenden een warm, veilig thuis bieden en oog hebben voor mensen die niet worden gezien aldus Ed Bosma, algemeen directeur van de vijftig goodwillcentra die Amsterdam rijk is. Samen met bewoners en medewerkers van De Noordkaap verrichtte de koning daarna de formele opening. Binnen ging Willem-Alexander kort in gesprek met bewoners, en met kok René die speciaal kippensoep had gemaakt en de koninklijke bezoeker ook meevoerde naar zijn woonruimte. Willem-Alexander sloeg een kopje soep overigens af. Om voor de camera’s te gaan eten, zou er zo gek uitzien aldus de koning.

Tot slot maakte hij een rondgang over het terrein van De Noordkaap, waar ter gelegenheid van de opening voor de buurt een klein festival was opgezet. Daar maakte Willem-Alexander nog een praatje bij de soepbus, waarmee vrijwilligers van het Leger des Heils in de stad soep uitdelen.