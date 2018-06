Koning Felipe VI van Spanje heeft de openingsceremonie van de XVIII Middellandse Zeespelen in de Catalaanse stad Tarragona bijgewoond. Hij is daar als voorzitter van het erecomité van de Spelen.

Het bezoek van de koning is beladen door de slechte relatie tussen Spanje en Catalonië. De Catalaanse regiopresident Quim Torra had eerder om een ontmoeting gevraagd met de Spaanse koning om te praten over de wil van Catalonië om onafhankelijk te zijn. Koning Felipe zei in oktober dat “Catalaanse leiders de wet hadden overtreden en een gebrek aan loyaliteit lieten zien”. Het verzoek om een gesprek is afgewezen, waarna het onzeker was of de verbolgen Torra ook zou komen. Torra is uiteindelijk wel gekomen.

De spelen vinden plaats van 22 juni tot 1 juli.