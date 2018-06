Koning Felipe van Spanje kan vrijdag zijn borst nat maken voor een beladen bezoek aan Catalonië. Al dagen wordt gesproken over een eventuele ontmoeting met de Catalaanse president Quim Torra rond de opening van de Middellandse Zeespelen in Tarragona.

Torra wilde graag een ontmoeting met Felipe om te praten over de onafhankelijkheidswens van Catalonië. Hij had samen met zijn voorgangers Carles Puigdemont en Artur Mas de vorst per brief uitgenodigd voor een gesprek. Ze willen met Felipe praten om de “wonden te helen” sinds de koning zich eind vorig jaar in harde bewoordingen tegen de onafhankelijkheid uitsprak. In een televisietoespraak zei Felipe in oktober dat de “Catalaanse leiders de Spaanse wet hadden overtreden” en dat ze “een totaal gebrek aan loyaliteit” lieten zien.

Puigdemont zei eerder deze week in een interview met El Nacional dat het tijd wordt dat Felipe gaat luisteren. “Dat heeft hij in oktober duidelijk niet gedaan. Het is traditie dat er niet wordt geluisterd. Maar het is nooit te laat om iets te doen. Als hij eens begint met luisteren, wat volgens mij niet in strijd met de grondwet is, geeft hij een duidelijk signaal dat hij de boodschap van de Catalaanse samenleving begrijpt.”

Het Spaanse Koninklijk Huis heeft overigens gezegd dat er geen ontmoeting in zit tussen Felipe en Torra. Volgens het hof is het niet aan de koning om politieke discussies aan te gaan.