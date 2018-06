Pieter van Vollenhoven heeft via Twitter complimenten uitgedeeld aan de agent die donderdagavond zwaargewond raakte bij een brand en explosie in een flat in Utrecht. “Mijn complimenten voor uw moed en inzet”, twitterde de echtgenoot van prinses Margriet vrijdag.

De agent reageerde op een brandmelding. Hij raakte ingesloten door het vuur, moest zich van twee hoog uit een raam laten vallen en brak beide benen. “Mag ik deze agent allereerst veel sterkte toewensen en een goed herstel”, schreef Pieter ook.

Van Vollenhoven is niet de enige die de politieman roemt. Hij wordt op Twitter veelvuldig een held genoemd. Zijn baas, de Utrechtse districtschef Johan van Renswoude, zegt op Twitter: “Bij moedig optreden om het leven van anderen te redden raakte een van mijn mensen in Utrecht ernstig gewond. We leven intens met hem mee, zijn vriendin en familie.” De politie Utrecht bedankte “voor alle reacties en steunbetuigingen voor onze collega”.