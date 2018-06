De Belgische koning Filip is zaterdag in Moskou voor de WK-wedstrijd tussen België en Tunesië. Hij heeft zijn twee zonen, prinsen Gabriël en Emmanuel, meegenomen.

Koningin Mathilde en dochters Elisabeth en Eléonore zijn in België gebleven. Vier jaar geleden was de vrouw van Filip er in Brazilië nog wel bij. Toen zat het koningspaar onder meer op de tribune tijdens het groepsduel tussen België en Rusland.

De Rode Duivels kunnen de achtste finales al ruiken. De Belgen wonnen namelijk het eerste WK-duel tegen Panama met 3-0. Bondscoach Roberto Martinez gelooft in de succesformule van de eerste wedstrijd en heeft daarom voor het duel tegen Tunesië voor exact dezelfde opstelling gekozen.

Voorafgaand aan het duel had de meegereisde Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, nog een ontmoeting met zijn Russische collega Sergei Lavrov. Hij overhandigde Lavrov een gesigneerd shirtje van het Belgische elftal.