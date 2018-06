Koning Willem-Alexander heeft zaterdagmiddag bij de viering van honderd jaar Wageningen University & Research (WUR) een boom geplant. Dat deed hij met dezelfde schop waarmee zijn vader prins Claus in 1991 eveneens een boom in Wageningen plantte.

Claus plantte zijn boom volgens universiteitsmagazine Resource ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk tussen hem en toenmalig koningin Beatrix. De schop is altijd bewaard gebleven en wordt bij gelegenheden weer uit de kast getrokken.

De boom die Willem-Alexander zaterdag plantte maakt onderdeel uit van de serie zogeheten UniversiTrees die dit jaar in het kader van het eeuwfeest wereldwijd worden geplant. De boom in Wageningen is de zesde in de reeks die uiteindelijk honderd bomen moet omvatten.