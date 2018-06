Luxemburg heeft vrijdag en zaterdag met straatfeesten, veel drank, vuurwerk en officiële activiteiten zoals een dankmis en een militaire parade de verjaardag gevierd van groothertog Henri. Die is op 16 april 63 jaar geworden, maar net als onder koningin Beatrix in Nederland zijn de eigenlijke verjaardag en de viering daarvan tijdens een nationale feestdag gescheiden. In juni is de kans op mooi weer groter dan in april.

Groothertog Henri en zijn vrouw groothertogin Maria Teresa gingen vrijdagavond naar Larochette in midden-Luxemburg waar ze het dorpsfeest bijwoonden. De bevolking was massaal uitgelopen om het vorstenpaar te begroeten en toe te zwaaien. Tegelijkertijd waren troonopvolger Guillaume en echtgenote Stéphanie in Luxemburgs tweede stad, Esch-sur-Alzette, waar ze traditioneel deelnamen aan de eerste festiviteiten. Later op de avond verzamelde de hele groothertogelijke familie zich in de hoofdstad voor de fakkeloptocht van verenigingen en instellingen en het afsluitende vuurwerk.

Uitslapen was er niet echt bij want iedereen werd zaterdagmorgen weer verwacht in de Philharmonie voor een nationale viering, waarbij onder meer groothertog Henri en parlementsvoorzitter Mars Di Bartolomeo het woord voerden. Van daar gingen groothertog en premier Xavier Bettel naar het militair- en civiel defilé. Op de eretribune was ook plek voor Maria Teresa, het erfgroothertogelijk paar en dit jaar voor het eerst, jongste zoon prins Sébastien. Die heeft vorig jaar zijn opleiding aan de Britse koninklijke militaire academie Sandhurst afgemaakt, en is sindsdien luitenant in het Luxemburgse leger.

Aan het einde van middag troffen groothertogelijke familie en regering elkaar in de kathedraal voor het Te Deum, dat voor het aantreden van Bettel nog een prominente plek had in het ochtendprogramma. De premier vond echter dat de nationale feestdag meer moest behelzen dan een mis en stelde de nationale viering in de Philharmonie in. De dag wordt besloten met een ontvangst in het paleis.