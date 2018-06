Prinses Beatrix is dit jaar weer aanwezig geweest bij het Concours Hippique International Officiel (CHIO) in het Kralingse bos in Rotterdam. De prinses zat zowel zaterdag als zondag op de tribune voor het paardensportevenement.

Beatrix is een fervent paardenliefhebber. Ze bezoekt regelmatig evenementen. Zondag zag Beatrix hoe de Nederlandse springruiters gedeeld derde werden bij de FEI Nations Cup. CHIO Rotterdam beleefde dit jaar zijn zeventigste editie.