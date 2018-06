Prinses Takamado van Japan heeft zondag het Japanse voetbalelftal aangemoedigd tijdens het WK voetbal in Rusland. Ze zag hoe Japan met 2-2 gelijk speelde tegen Senegal.

Het bezoek aan Rusland is een bijzondere voor Takamado. Voor het eerst in ruim een eeuw is er weer een lid van de keizerlijke familie naar Rusland afgereisd. De laatste keer was volgens The Japan Times in 1916, een jaar voor de Russische revolutie die leidde tot het ontstaan van de voormalige Sovjet-Unie.

De 64-jarige Takamado is de beschermvrouw van de Japanse voetbalbond. Haar reis moet de banden tussen Rusland en Japan aanhalen.

Takamado is de weduwe van de in 2002 overleden prins Takamado, ook wel bekend als Norihito. Hij was een neef van de huidige keizer Akihito en tijdens zijn leven zevende in lijn van troonopvolging.