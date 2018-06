Prins William wilde zondag bij aankomst in Jordanië nog niet weten wat het Engelse voetbalelftal had gepresteerd tegen Panama op het WK in Rusland. Hij gaat de wedstrijd terugkijken met zijn gastheer kroonprins Hussein van Jordanië.

“Op straffe van de dood, vertel het me niet”, zo liet William zijn vliegtuigcrew weten toen hem werd gevraagd of hij een update wilde krijgen uit Rusland, melden Britse media. De hertog van Cambridge zal nog een tijdje zijn oren dicht moeten houden want direct na aankomst stonden al allerlei activiteiten op het programma. Zo ging hij met Hussein naar het TechWorks Fabrication Lab en wachtte hem daarna een receptie ter ere van koningin Elizabeths verjaardag op de Britse ambassade.

William, voorzitter van de Britse voetbalbond FA, kwam zondag aan in Jordanië voor de start van zijn vijfdaagse tour door het Midden-Oosten. Gedurende de vlucht rolde Engeland Panama op met 6-1.