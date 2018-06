Prins William vloog zonder zijn vrouw Catherine naar Jordanië, maar maandag was ze er toch een beetje bij. Bij de ruïnes van Jerash lachte de hertogin van Cambridge haar man als vierjarige toe. Catherine poseerde jaren geleden met haar zus en vader bij de archeologische site.

Ter gelegenheid van Williams bezoek aan de opgravingen was de kinderfoto van de hertogin opgezocht en uitvergroot. Het familiekiekje is niet nieuw, daags voordat Catherine in 2011 met William trouwde deelde de familie Middleton de foto al met het publiek. De familie Middleton verhuisde in 1984 naar Jordanië voor het werk van vader Michael, Catherine was toen twee jaar oud. Zo’n drie jaar later verhuisde het gezin opnieuw.

Maandag poseerde William op precies dezelfde plek waar zijn vrouw als kind stond. De hertog van Cambridge grapte dat hij zijn drie kinderen, George (4), Charlotte (3) en Louis (2 maanden), volgende keer mee moet nemen naar ‘Catherine’s rock’.

De Britse prins arriveerde zondag in Jordanië voor een historisch bezoek aan het Midden-Oosten. Later deze week neemt William ook een kijkje in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Zondagavond werd William tijdens een receptie ook al herinnerd aan de tijd die zijn vrouw in Jordanië doorbracht. Hij raakte aan de praat met topvrouw van Save the Children, die de prins vertelde dat er tegenwoordig een kinderarts in het huis woont waar de Middletons in de jaren tachtig woonden. “Echt waar! Dat zal ze leuk vinden!”, reageerde William volgens Britse media. “Ze vond het hier geweldig, eerlijk waar. Ze vindt het verschrikkelijk dat ik hier ben zonder haar.”