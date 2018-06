De Deense prins Nikolai stond afgelopen weekeinde volop in de schijnwerpers tijdens de modeshow van Dior in Parijs. De achttienjarige prins, zevende in lijn van troonopvolging, opende de show in een lichtblauw en crèmekleurig ensemble.

Ontwerper Kim Jones, die zijn debuut voor Dior Homme presenteerde, deelde via Instagram een foto van de prins. Hij legde ook uit waarom juist Nikolai, de oudste zoon van prins Joachim, de show mocht openen. “Voor mijn moeder, die Deense was.”

Nikolai, die begin dit jaar zijn debuut maakte als model, liep zaterdag langs internationale sterren als Victoria Beckham, Lenny Kravitz, Kate Moss en Naomi Campbell die front row zaten om de nieuwste creaties van Dior te bekijken. De modeshow maakte deel uit van Paris Fashion Week, een van de belangrijkste mode-evenementen van het jaar.