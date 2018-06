De Spaanse koning Felipe is trots op de prestaties van team Mapfre in de Volvo Ocean Race. Het Spaanse zeilteam eindigde zondag in Den Haag als tweede, na het Chinese Dongfeng. De Nederlandse boot van team Brunel veroverde de derde plek in het eindklassement.

“Gefeliciteerd met het behalen van de tweede plaats in het algemeen klassement”, twitterde het Spaanse hof maandag namens koning Felipe. De Spaanse koning roemde de “geweldige inzet en navigatie” van team Mapfre. De Volvo Ocean Race ging vorig jaar oktober van start in het Spaanse Alicante. Felipes vader koning Juan Carlos zwaaide de deelnemende teams uit.

Zondag finishten de deelnemers in Den Haag, een primeur voor Nederland. De hofstad staat nog een week lang in het teken van de internationale zeilwedstrijd om de wereld, een van de grootste zeilevenementen. Tot en met zondag kan het publiek de boten van de zeilers bewonderen in de Scheveningse haven en meedoen aan verschillende watersportactiviteiten. Koning Willem-Alexander neemt vrijdag een kijkje in de haven.