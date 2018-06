Kroonprins Hoessein van Jordanië lijkt het prima te kunnen vinden met de Britse prins William. De twee mannen eindigden zondag, de eerste dag van Williams historische bezoek aan het Midden-Oosten, op de bank in Hoesseins privévertrek.

In Beit al-Urdun, de privéresidentie van de Jordaanse koninklijke familie, kon William eindelijk de voetbalwedstrijd Engeland-Panama terugkijken. De Britse prins, tevens ere-voorzitter van de Engelse voetbalbond FA, kon de wedstrijd niet live kijken vanwege zijn reis naar Jordanië. De hele dag deed de prins er alles aan om niet achter de uitslag te komen, meldde Kensington Palace. Op een enorme televisie in het privévertrek van Hoessein zag William hoe Engeland met 6-1 won van Panama. Kensington Palace deelde foto’s van de twee lachende prinsen naast elkaar op de bank.

Hoewel Jordanië niet speelde – het land wist zich net als Nederland niet te kwalificeren voor het WK in Rusland – genoot ook Hoessein van de wedstrijd. Op Instagram had de oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania het over “een ontspannende avond” met William. Hoessein ontving de Britse prins zondag op de luchthaven, zijn ouders zijn momenteel in Washington voor een reeks ontmoetingen met Amerikaanse politici. Tijdens hun verblijf in de Verenigde Staten heeft koning Abdullah ook een afspraak met president Donald Trump.