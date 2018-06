Prins William heeft maandag in Jordanië enkele Syrische vluchtelingen gesproken. De Britse prins, die zondag begon aan een vijfdaags bezoek aan het Midden-Oosten, maakte bij de ruïnes van Jerash kennis met deelnemers aan het UNICEF-programma Makani.

In heel Jordanië zijn onder de noemer Makani centra opgezet waar kinderen met oorlogstrauma’s en hun families worden opgevangen. Een aantal van de vooral Syrische kinderen volgde maandag in Jerash een cursus fotografie. De deelnemers hadden een heel bijzonder model: prins William poseerde voor hen. De hertog van Cambridge maakte, met de Jordaanse kroonprins Hoessein aan zijn zijde, een praatje met een aantal deelnemers en schoof aan bij een familie die wordt gesteund via Makani.

“De manier waarop jullie de deuren hebben geopend voor honderdduizenden vluchtelingen uit Syrië, om nog maar te zwijgen van de al langer bestaande verplichtingen jegens Palestijnse vluchtelingen, is opmerkelijk”, vond William. Ook zondagavond prees de prins de opvang van vluchtelingen in Jordanië, toen deed hij dat tijdens een receptie.