Het Belgiëplein, de Plaza Bélgica, in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ziet er voor het eerst in 55 jaar weer spic en span uit. Dat is te danken aan het bezoek van prinses Astrid, de zus van koning Filip. Die leidt deze week een economische missie naar Argentinië en buurland Uruguay.

Prinses Astrid nam maandag in gezelschap van onder anderen vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een kijkje op het plein, dat in een wijk ligt waar meer landen pleinen naar zich vernoemd hebben, zoals Iran, Duitsland en Peru.

In 1963 is op de Plaza Bélgica een standbeeld geplaatst van de hand van de Belgische kunstenaar Rik Wouters. ‘Afanas Hogareños’ geldt als een van zijn belangrijkste werken, en was destijd een geschenk van België ter ere van de vriendschappelijke banden tussen beide landen.

Vanwege de komst van prinses Astrid zijn plein en beeld opgepoetst en is er een speciale plaquette geplaatst die herinnert aan haar bezoek. Astrid die sinds de Belgische troonwisseling in 2013 het boegbeeld is van de handelsmissies die eerder door haar broer en haar vader werden geleid, heeft dinsdag een ontmoeting met president Mauricio Macri.