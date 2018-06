De Israëlische president Reuven Rivlin hoopt dat prins William vrede in de regio een stapje dichterbij kan brengen. De Britse prins reist woensdag af naar de bezette Palestijnse gebieden en kreeg van Rivlin een “boodschap van vrede” mee voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

“Vertel hem dat het hoog tijd is, dat het tijd is dat we samen een weg vinden om vertrouwen op te bouwen”, drukte Rivlin de hertog van Cambridge op het hart. Ook William had het over vrede tussen de Palestijnen en Israël. “Ik kijk er, net als u, naar uit veel te begrijpen over de regio en over de hoop dat vrede in het gebied kan worden bereikt.”

William, die momenteel als eerste Britse royal een officieel bezoek brengt aan Israël, kwam niet met lege handen aan bij de ambtswoning van Rivlin. Hij had een voetbalshirtje van Liverpool met handtekening van sterspeler Steven Gerrard meegenomen. Voordat de prins de Israëlische president sprak, ontmoette hij premier Benjamin Netanyahu en diens vrouw.