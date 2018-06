Andries Heidema kan aan de slag als commissaris van de Koning (CvdK) in de provincie Overijssel. Heidema werd woensdag op Paleis Noordeinde in Den Haag door de koning beëdigd. De commissaris wordt benoemd voor zes jaar.

Provinciale Staten van Overijssel besloten in mei om de burgemeester van Deventer voor te dragen als de nieuwe commissaris van de koning. Heidema (56) is lid van de ChristenUnie. Hij is al sinds 2007 burgemeester van Deventer. Daarvoor was hij burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe. Hij is ook wethouder geweest in Zoetermeer en heeft als manager op ministeries gewerkt.

Ank Bijleveld was tot vorig jaar CvdK in Overijssel. Zij is de huidige minister van Defensie.