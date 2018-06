Koning Willem-Alexander heeft woensdag als een van de eersten een kijkje kunnen nemen in het nieuwe, volledig glazen gebouw van het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk. Het 107 meter hoge kantoor verrees in afgelopen jaren in de Plaspoelpolder, direct naast de A4.

Willem-Alexander werd aan het einde van de middag ontvangen door de president van het EOB, de Fransman Benoît Battistelli. Na een officieel gedeelte, met een korte openingsceremonie, werd de koning rondgeleid in het pand. Ook ging Willem-Alexander in gesprek met personeelsleden en mensen die betrokken waren bij de nieuwbouw.

De bouw van het kantoor startte in 2014. Het gebouw is een ontwerp van architecten Jean Nouvel en Diederik Dam. Zij stelden duurzaamheid centraal. Zo komt de energie van zonnepanelen en vangt het gebouw regenwater op. Daarmee wordt het spoelwater van de toiletten aangevuld en de 2300 vierkante meter aan plantenbakken bewaterd.

Bij het EOB worden octrooirechten vastgelegd. Het oude pand, dat naast het nieuwe staat, wordt gesloopt.