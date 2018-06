Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van koningin Máxima. Ze vindt daarom ook dat alle kinderen de kans moeten krijgen om kennis te maken met muziek. De koningin is woensdag als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas in Gelderland en Limburg aanwezig bij de ondertekening van convenanten waardoor de jeugd daar de mogelijkheid krijgt muziekonderwijs te krijgen.

Anders dan bij het zingen van het Wilhelmus en Sinterklaas-liedjes is Máxima zelf niet echt in het openbaar getreden met haar zangkunsten en ook haar dochters beperken hun vaardigheden tot de eigen kring. Maar Argentijnse media wisten op basis van gesprekken met genodigden te melden dat bij de uitvaarten van zowel Máxima’s vader Jorge Zorreguieta als Máxima’s zus Inés bij het graf door de koningin en haar familie was gezongen, en muziek gemaakt.

Muziek kan op die manier troost geven, en op andere momenten juist vreugde. Maar dan moet er wel een mogelijkheid zijn om met muziek kennis te maken en de door Máxima gesteunde stichting Méér Muziek in de Klas wil dat alle 1,6 miljoen basisschoolleerlingen vanaf 2020 goed en structureel muziekonderricht krijgen. Daarvoor wordt nu de infrastructuur opgezet, zoals zorgen dat muziek ook een rol speelt op de Pabo voor toekomstige juffen en meesters, en het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden waardoor muziekonderwijs wordt verankerd.

Groningen was vorig jaar november de eerste waar zo’n convenant werd gesloten en koningin Máxima kan woensdag zowel in Zevenaar als Ittervoort toezien hoe daar lokale en provinciale afspraken worden bekrachtigd. Uiteraard gaat de ondertekening gepaard met veel muziek, zoals een speciaal lied dat duizend Liemerse kinderen voor de koningin ten gehore zullen brengen bij theater Het Musiater. Ook in de Adams Muziekcentrale in Limburg klinkt een bijzonder lied voor de hoge gast. Méér Muziek in de Klas hoopt dat binnenkort ook Friesland en Zeeland klaar zijn om de afspraken over muziekonderwijs vast te leggen.